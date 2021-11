Enola Holmes 2 - Henry Cavill zakończył prace na planie

fot. Netflix

Henry Cavill opublikował post na Instagramie w niedzielę po południu 28 listopada. W nim też ogłosił, że ten dzień był jego ostatnim na planie Enoli Holmes 2. Nie ma informacji o tym, że zdjęcia do filmu się zakończyły, więc ekipa najpewniej jeszcze kręci sceny. Chociaż jego Sherlock Holmes będzie mieć większa rolę niż w jedynce, to nadal nie on jest tutaj głównym bohaterem.

Skorzystał również z okazji, aby zmotywować swoich fanów do aktywności fizycznej. Sam wyjawił, że miał dylemat, czy wyjść pobiegać, bo zimno i ciemno. Jednak przekonał siebie do tego i nie żałuje. Do tego też zachęca swoich fanów, którzy w podobnych sytuacjach się wahają

Przypomnijmy, że Enola Holmes 2 jest oparta na serii książek Nancy Springer, ale nie ma potwierdzenie, że fabuła sequela będzie oparta na 2. tomie. Millie Bobby Brown powraca w głównej roli. Za sterami powracają Harry Bradbeer (reżyseria) orazr Jack Thorne (scenariusz).

Enola Holmes 2 - data premiery nie jest znana.

