Henry Cavill chętnie powróciłby do DC. Czy jego plany na Supermana pokrywają się z wizją Zacka Snydera?

Źródło: WarnerBros./HBO Max

Henry Cavill po raz kolejny chciałby wcielić się w Supermana. Po pierwszym locie w Man of Steel, śmierci w Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i ponownych narodzinach w Lidze Sprawiedliwości, przyszłość granego przez niego superbohatera stała pod znakiem zapytania. Reżyser Zack Snyder planował pieciofilmową sagę, w której Superman uległby Równaniu Antyżycia po tym, jak Darkseid zabiłby ciężarną Lois Lane, tworząc nową koszmarną rzeczywistość. Człowiek ze Stali, odkupiony po śmierci Batmana, ponownie zebrałby drużynę herosów w Justice League 3.

W wywiadzie dla GQ Spain Henry Cavill odniósł się do tego pomysłu.

Zależało mi na tym, by najpierw pokazać więcej szczegółów na temat wczesnych etapów podróży Supermana. Mieliśmy Man of Steel, a później poszliśmy w nieco mroczniejsze tony w Batman v Superman. Jeśli Clark Kent poddałby się Równaniu Antyżycia i stał się złym Supermanem, to naprawdę chciałem się upewnić, że widzowie najpierw mieli szansę zobaczyć heroicznego Supermana, prawdziwy symbol nadziei, światło w ciemnościach, zanim zszedłby na ścieżkę mroku, a następnie odkupienia.

Dodał, że to wciąż coś, co bardzo chętnie pokazałby na ekranie.

Zack Snyder wcześniej zapowiadał, że Justice League 3 utożsamiałby z Man of Steel 2. I że sequele miałyby skupić się na tym, jak Superman uczy się ponownie być Clarkiem Kentem, stając się bardziej ludzki niż kiedykolwiek wcześniej.