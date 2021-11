Nieśmiertelny - kiedy zdjęcia do filmu? Wiemy, ile zarobi Henry Cavill

fot. Netflix

Jak donosi The Hollywood Reporter, prace na planie filmu Nieśmiertelny są zaplanowane na 2022 rok. Najpewniej są one dopasowane tak do terminarza Cavilla, by pogodzić zdjęcia z pracą na planie 3. sezonu Wiedźmina. Dokładna data rozpoczęcia zdjęć do Nieśmiertelnego nie jest znana. Dziennikarz THR dodał także, że Henry Cavill dostanie 5 mln dolarów za główną rolę w reboocie serii.

Aktor wyjawił portalowi, że wizja Chada Stahelskiego (reżyser) jest bardziej osadzona w rzeczywistości, niż oryginalne filmy i serial. Według niego historia ma być czymś w stylu współczesnej tragedii.

Chad Stahelski współtwórca serii John Wick, chwali fizyczne zdolności Cavilla, które są potrzebne do tej roli. A wiemy, że aktor sam wykonuje popisy kaskaderskie i to on na planie Wiedźmina walczy mieczem. Można więc założyć, że tę umiejętność wykorzysta również tutaj.

- Historia postaci rozwija się przez setki lat, w których musi przyjąć różne osobowości. To ma wpływ na jego emocjonalne dojrzewanie. Podczas naszego pierwszego spotkania, moje podejrzenia się potwierdziły: Henry od razu rzucił pomysł z brzemieniem nieśmiertelności. Mogłeś dostrzec w jego oczach, że będzie w stanie zmienić się z młodej, pełnej życia duszy w starą, mądrą duszę. Ma w sobie taką kombinację, którą byłem zafascynowany. Mogłeś też dostrzec jego szczerość - on naprawdę kocha tę serię i uwielbia to, co może z nią zrobić. Kiedy aktor ma taki poziom pasji, osiągniesz coś wyjątkowego - powiedział reżyser Chad Stahelski w rozmowie z THR.

Nieśmiertelny nie ma daty premiery.