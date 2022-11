Enola Holmes 2 - reżyser wyjaśnia nieobecność Mycrofta. Powód jest prosty

Fot. Materiały prasowe

Fani zastanawiali się, dlaczego w filmie Enola Holmes 2 nie ma Sama Claflina, który w pierwszej części wcielał się w najstarszego członka rodzeństwa Holmesów, Mycrofta. Dziennikarz Steven Weintraub z portalu Collider postanowił spytać reżysera, Harry'ego Bradbeera, czy było to celowe zagranie, dzięki któremu twórcy mogli skupić się na relacji między Sherlockiem i Enolą, czy może wystąpił problem z harmonogramem Sama Claflina.

Filmowiec potwierdził, że chodziło o to drugie - i decyzja, by skupić się na wspomnianym duecie została podjęta dopiero, gdy stało się jasne, że aktor nie będzie w stanie powrócić na plan.

Enola Holmes 2 - dlaczego Sam Claflin nie wystąpił w filmie?

Harry Bradbeer odpowiedział dziennikarzowi:

Cóż, chodziło o harmonogram Sama, dzięki któremu stało się jasne, że nie będzie w stanie wystąpić w sequelu... Było nam bardzo przykro, że nie mógł pojawić się w tej części. Jeśli będzie kolejna, to chcielibyśmy, by powrócił i w niej wystąpił. To były praktyczne przeszkody. To jednak oznaczało, że tym razem musieliśmy się skoncentrować na Sherlocku, co miało swoje dobre strony i mogło stać się zaletą, ponieważ byliśmy w stanie w pełni skupić się na jednej konkretnej relacji. To opowieść o Sherlocku i Enoli. Więc wydaje mi się, że jest pewien plus w posiadaniu mniejszej liczby elementów, ponieważ jesteś w stanie wyciągnąć z nich więcej.