Enola Holmes - zwiastun filmu Netflixa. Henry Cavill jako Sherlock!

Enola Holmes to film oparty na książkach pod tym samym tytułem autorstwa Nancy Springer. Za produkcję odpowiada Warner Bros. Pictures, które pierwotnie planowało premierę w kinach. Z uwagi na pandemię koronawirusa zdecydowali się sprzedać prawa do dystrybucji Netflixowi. Nie jest to więc oryginalny film tworzony specjalnie dla platformy.

Anglia, rok 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) zniknęła, pozostawiając po sobie dziwaczne podarunki, bez żadnych wskazówek ani informacji o obecnym miejscu pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam”. Dziewczyna ma jednak inne plany - ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości.

W obsadzie są Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman, Susan Wokoma oraz Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Enola Holmes - premiera w Netflixie już 23 września.