Epic Game Store przyciągnął przeszło 100 milionów klientów

Włodarze Epic Game Store robią co mogą, aby przyciągnąć do siebie pecetowych graczy przyzwyczajonych do korzystania ze Steama. I wszystko wskazuje na to, że radzą sobie z tym zadaniem więcej niż zadowalająco. Według najświeższych danych udostępnionych przez Epic z platformy korzysta obecnie 108 milionów użytkowników.

O skali sukcesu najlepiej świadczą dane opublikowane przez Valve w styczniu 2018 roku. Z ubiegłorocznego podsumowania wynikało, że w 2018 roku średnia miesięczna liczba użytkowników Steama oscylowała wokół 90 milionów. Na razie nie upubliczniono raportu podsumowującego 2019 roku, ale niezależnie od ostatecznego wyniku, jaki wypracowało Valve, Epic ma powody do zadowolenia.

Sukcesu Epic Game Store należy doszukiwać się przede wszystkim w popularności Fortnite, wszak gra wykorzystuje tę platformę w formie launchera. Ale wysoką pozycję na rynku gamingowym udało się wypracować również z pomocą zewnętrznych deweloperów. Sklep przyniósł korporacji 680 milionów dolarów dochodu, z czego 251 milionów pochodzi ze sprzedaży produktów firm trzecich.

Korporacja podzieliła się także interesującymi informacjami związanymi z promocjami oraz grami, jakie rozdawano użytkownikom Epic Game Store. Kupony i obniżki kosztowały firmę 23 miliony dolarów, a platforma rozdała za darmo 73 tytuły, dzięki czemu gracze przypisali do swoich kont 200 milionów gier. Oznacza to, że każdą spośród darmowych produkcji zainteresowało się średnio 2,7 miliona graczy. Program rozdawniczy spotkał się z tak pozytywnym przyjęciem, że firma planuje kontynuować go także w 2020 roku.