Erin Moriarty myślała, że jej kariera się skończyła. Gwiazda The Boys już nie ma złamanego serca

The Boys powrócili z nowymi odcinkami 4. sezonu, więc na nowo rozgorzała dyskusja na temat wyglądu Erin Moriarty. Przypomnijmy, że jakiś czas temu odtwórczyni Starlight została oskarżona o operację plastyczną, przez co w mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, w wyniku czego stała się celem hejterów i trollów internetowych. Negatywną atmosferę podgrzała Megyn Kelly, która w swoim talk show powiedziała, że wręcz uzależniła się od operacji plastycznych, co aktorka zdementowała na swoim koncie na Instagramie. W rezultacie Moriarty postanowiła opuścić media społecznościowe, pozostawiając pożegnalny post. Napisała w nim, że czuła się przerażona reakcją zwykłych ludzi oraz mizoginistycznymi wiadomościami, które powielały nieprawdziwe informacje o niej i jej wyglądzie.

Erin Moriarty wdzięczna za rolę Starlight w The Boys

W najnowszej rozmowie z The New York Times aktorka odniosła się do tej nieprzyjemnej sytuacji.

Przez kilka miesięcy myślałam, że moja kariera się skończyła, ponieważ tak wiele uwagi poświęcono czemuś, o czym powiedziano mi, że nigdy nie powinnam się wypowiadać. Wyraźnie napisałam w poście, że komentarze złamały mi serce. Teraz nie mam złamanego serca. Jestem pobudzona do działania.

Moriarty powiedziała, że paparazzi zaczęli ją śledzić po nagłośnieniu nieprawdziwych doniesień przez Kelly. Męczyły ją te dyskusje w Internecie, dlatego postanowiła skupić się na postaci Starlight, ufając showrunnerowi. Przez lata była świadkiem pustych gestów, które miały zapewnić lepsze reprezentowanie feminizmu na ekranie. Przyznała, że przyzwyczaiła się do ludzi, którzy mówią, że chcą zrobić jedną rzecz z kobiecą postacią, a robią inną.

Dzięki Bogu, że są takie postacie [jak Starlight] i dzięki Bogu, że się pojawiła [w moim życiu]. Nie wiem, jak inaczej przepracowałabym swoje własne doświadczenia.

