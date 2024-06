Ośmiornica Deepa z The Boys ma swój głos. Kojarzycie tę aktorkę z MCU

fot. Prime Video

Pierwsze trzy odcinki nowego sezonu The Boys są już dostępne na platformie streamingowej Prime Video. Już tam zdążyła pojawić się Ambrosius, ośmiornicza kochanka Deepa (w tej roli Chase Crawford), która tym razem przemówiła. Jeżeli myśleliście, że ten głos brzmi znajomo, nic bardziej mylnego. Showrunner Eric Kripke obsadził Tildę Swinton w tej roli. Aktorkę możecie kojarzyć przede wszystkim z jej roli w filmach MCU - Doktor Strange oraz Avengers: Koniec gry.

The Boys - showrunner o obsadzeniu Tildy Swinton

Jak Kripke opowiada w wywiadzie dla Entertainment Weekly, od początku chciał, aby ośmiornica została zagrana przez jedną z największych brytyjskich laureatek Oscara z klasą.

- To dość niewielka lista. Nie znaliśmy Tildy. To nie jest tak, jak w przypadku innych krótkich występów, gdzie oni są znajomymi znajomych, a my wyciągamy do nich rękę. Skontaktowaliśmy się z jej przedstawicielką i wysłaliśmy scenariusz. Trzeba przyznać, że odpowiedziała: "Ona uwielbia to. Uważa, że jest zabawne i bardzo chciałaby to zrobić". Oglądanie najbardziej szykownej aktorki, nagrywającej najgłupsze g**no, było jednym z najwspanialszych dni mojej kariery.

Nowe odcinki The Boys pojawiają się regularnie na Prime Video.

