Erynie - jak wygląda sytuacja z serialem? TVP chce rozwiązać umowę z Netflixem

fot. Netflix

Erynie będzie serialem na podstawie kryminału Marka Krajewskiego, do którego prawa posiada Telewizja Polska. Produkcję pierwotnie planowano wypuścić jesienią 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl - Telewizja Polska ocenia, że należy rozwiązać umowę z Netflixem dotyczącą serialu.

W 2020 roku TVP podjęło współpracę z Netflixem dotyczącą dystrybucji serialu Erynie, a zatem serial miał początkowo trafić do oferty amerykańskiego giganta i platformie TVP VOD, a potem dopiero na głównych kanałach Telewizji Polskiej. W czerwcu 2020 roku poinformowano, że produkcja mimo pandemii znajduje się na zaawansowanym etapie prac, a główną rolę obsadzono Marcinem Dorocińskim. W informacji przytoczonej przez źródło czytamy, że opóźnienia w harmonogramie produkcji doprowadziły do tego, że nie udało się na czas stworzyć serialu i dostarczyć go platformie Netflix. TVP chce zatem wycofać się z umowy. Jak czytamy w przytoczonym przez Wirtualnemedia sprawozdaniu za ubiegły rok:

Biorąc pod uwagę aspekty formalno-prawne związane z przełożeniem o rok startu licencji, a także z uwagi na fakt, że Telewizja Polska S.A. planuje uruchomienie platformy vod.tvp.pl w nowym modelu biznesowym z wykorzystaniem serialu Erynie, ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie umowy z firmą Netlix na mocy porozumienia stron.

Nie udało się jednak na razie dotrzeć do informacji związanych z tym, na jakim etapie znajduje się obecnie produkcja i kiedy moglibyśmy spodziewać się ewentualnej daty premiery. Przypomnijmy, że Reżyserem serialu jest Borys Lankosz, a za scenariusz odpowiadają: Igor Brejdygant, Borys Lankosz, Magdalena Lankosz i Władysław Pasikowski.