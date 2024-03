Ranking największych wrogów X-Men. Z kim walczą mutanci Marvela?

Marvel

Mutanci z X-Men to obok Spider-Mana i Avengersów najbardziej znani superbohaterowie Marvela. Najbardziej rozpoznawalnym członkiem drużyny jest oczywiście Wolverine - prawdziwa ikona, która w popkulturze stoi tuż obok Batmana, Supermana czy Kapitana Ameryki. Logan nie jest jednak głównym protagonistą serii komiksów o mutantach. Odgrywa w ekipie ważną rolę, ale nie zawsze znajduje się na pierwszym planie. Również Cyclops, Storm, Gambit czy Jean Grey mają swoje miejsce w sercach fanów. Na przestrzeni lat skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, jednak katalog złoczyńców, z którymi konfrontowali się mutanci, pozostawał mniej więcej taki sam. W poniższym rankingu zebraliśmy najważniejszych przeciwników X-Men. Na szczycie listy znajdziecie ikonicznych wrogów zespołu, którzy byli odpowiedzialni za najważniejsze wydarzenia w historii drużyny. Wśród antagonistów są zarówno potężni mutanci, jak i zwykli ludzie, którzy ze względu na swoją ksenofobię posunęli się do najgorszych czynów, żeby pozbyć się różniących się od nich istot. Zapewne wielu Was domyśla się, kto piastuje miejsce pierwsze, jednak prawdziwą ciekawostką jest umiejscowienie pozostałych potężnych złoczyńców.

Ranking największych wrogów X-Men

50. Azazel - Jeden z najstarszych mutantów. Ojciec Nightclawlera i kochanek Mistique. Swojego czasu ubiegał się nawet o miano władcy piekieł.

