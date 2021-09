Eternals - bez pozwów i premiery hybrydowej? To może być czas na wyłącznie kinowe premiery

fot. Marvel

Eternals będzie kolejnym tytułem od Marvela. Będzie trzeba podjąć decyzję na temat tego, w jaki sposób zadebiutuje film. Przy premierze Shang-Chi legendy dziesięciu pierścieni szef Disneya, Bob Chapek, stwierdził że taka klasyczna premiera kinowa filmu to interesujący eksperyment. Miał polegać na przekonaniu się, czy można usprawiedliwić zostawienie najnowszego, wysokobudżetowego filmu Marvela na dużym ekranie, zamiast natychmiast zabezpieczyć go na platformie Disney+. Ogólna sprzedaż biletów podczas pandemii spadła, a superbohaterskie produkcje przed koronawirusem osiągały duże zarobki na otwarciu. Jednak ostatnie wyniki box office udowodniły, że nawet w takich czasach Shang-Chi udało się podbić kina, gromadząc prawie 90 mln dolarów z czterech dni.

fot. Marvel

Eric Handler, analityk z Wall Street, wyjaśnił że Shang-Chi musiało zdobyć co najmniej 70 mln dolarów, by zadowolić Disneya i zachęcić go do debiutu Eternals tylko w kinach. Chociaż Czarna Wdowa pozostaje najbardziej dochodowym filmem Marvela w tym roku, to gwiazda produkcji Scarlett Johansson pozwała wytwórnię za niezgodną z ich umową premierę hybrydową i straty pieniężne. Według Erica Handlera firmy bardzo martwią się tym, czy takie wysokobudżetowe filmy są opłacalne. Choć ważny jest dla nich wzrost subskrybentów na platformie Disney+, muszą też wziąć pod uwagę wyniki kasowe.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni pokazywało zupełnie nowego bohatera, nieznanego wielu widzom, gdy Czarna Wdowa budowała swoją markę od lat w różnych filmach Marvela. Podobnie Eternals przedstawia grupę superbohaterów, która nie każdemu może być znana. Jednak sukces najnowszej produkcji ze świata MCU pokazuje, że niekoniecznie powstrzymuje to ludzi przed chodzeniem na takie filmy do kina i wyniki okazują się dość podobne jak przy takich tytułach jak Doctor Strange czy Spider-Man: Daleko od domu.

Eternals - grafika

Ciężko też powiedzieć, czy jakąś różnicę w sprzedaży biletów robi reprezentacja. Filmy takie jak Czarna Pantera i Kapitan Marvel , podobnie do Shang-Chi, zdecydowały się na przedstawienie bohaterów, których normalnie nie widać w takich produkcjach. Czy ze względu na czarnoskórą obsadę, czy azjatycką. Jednak fakt, że takie produkcje osiągają sukces, to zielone światło na to, by w przyszłości także wprowadzać większą różnorodność wśród bohaterów MCU. Eternals na przykład przedstawi pierwszego otwarcie homoseksualnego bohatera.

Michael Pachter, analityk z Wedbush Securities, który zajmuje się przemysłem rozrywkowym, stwierdził też że kontynuowanie premier hybrydowych byłoby złym pomysłem ze strony Disneya, ponieważ wpływa to negatywnie na przychody kinowe i zakup fizycznych wersji. A przez debiut online film szybko trafia na wszystkie strony pirackie. Wpływ na decyzję będzie miało też na pewno to, jak poradzi sobie Shang-Chi w drugim tygodniu i czy podobnie do swoich superbohaterskich poprzedników, jak Czarna Wdowa czy The Suicide Squad, zaliczy znaczny spadek w sprzedaży biletów. Na pewno będzie miało to wpływ na decyzję odnośnie premiery Eternals. Według osób z wewnątrz na jej podjęcie Disney ma jeszcze około dwóch tygodni.