Eternals - filmowy Thanos również związany z Przedwiecznymi? Jest potwierdzenie

fot. materiały prasowe

Serwis The Direct donosi, że na tegorocznej interaktywnej wystawie Avengers STATION w Toronto, zanim jeszcze zamknięto ją ze względu na pandemię, pojawiły się informacje, które mogą potwierdzać prawdziwe pochodzenie filmowego Thanosa.

Według specjalnej prezentacji (przedstawia ona wypowiedź Thora na temat Thanosa) jest on związany z rasą Przedwiecznych:

Szalony Tytan jest ostatnim ze starożytnych i wysoce wyrafinowanych gatunków znanych w całym wszechświecie jako The Eternals (Przedwieczni).

Pomysł, by Thanos był związany z Eternals, nie jest niczym nowym - w komiksach jest on synem Mentora (A'lrasa) i Sui-San i faktycznie należy do przedstawicieli Przedwiecznych. Jego kuzynką jest Thena, którą zobaczymy w filmie (wciela się w nią Angelina Jolie).

Nadchodzący film MCU opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi. W obsadzie produkcji, oprócz wspomnianej Jolie, znajdują się również Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.