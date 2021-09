Eternals - głucha aktorka Lauren Ridloff o pokonywaniu barier. Nowe zdjęcie

Ew.com

Lauren Ridloff jest aktorką znaną między innymi z serialu The Walking Dead. Przypomnijmy, że aktorka wcieli się w postać niezwykle szybkiej Makkari.

W wywiadzie dla NY Times skomentowała swój udział w produkcji i wyjaśniła, jak radziła sobie jako głucha aktorka w zbiorowych scenach, w których nie słyszała linii dialogowych swoich partnerów i partnerek z planu, zwłaszcza w scenach, w których nie byli jednocześnie obecni na planie. W rozmowie zdradziła, że bardzo pomocna w tej sytuacji okazała się Angelina Jolie.

W niektórych scenach musiałam stanąć twarzą w twarz ze ścianą. Jestem osobą niesłyszącą, jak chcesz mi dać sygnał do rozpoczęcia zdjęć? W pewnym momencie podzieliłam się swoją frustracją z Angeliną Jolie. I natychmiast zasugerowała: dlaczego nie użyjemy laserowego wskaźnika, którego efekty będzie można łatwo wymazać w postprodukcji? (...) Za każdym razem, gdy patrzyłam na ścianę, ekipa używała lasera do tworzenia kręgu na ścianie. A kiedy znikał, to oznaczało "Akcja!".

Poniżej dokładne zdjęcie na wygląd bohaterki (pierwsze w galerii):

Eternals - Makkari

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej Ridloff również Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

Zobacz także:

Eternals - premiera filmu 5 listopada 2021 roku.