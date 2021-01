Eternals - poznamy początki Thanosa? Haaz Sleiman o gejowskiej parze superbohaterów

Marvel/cbr.com

O pojawieniu się Thanosa w filmie Eternals spekulowano już wcześniej. Pomysł, by Szalony Tytan był związany z Przedwiecznymi, nie jest niczym nowym - w komiksach jest on synem Mentora (A'lrasa) i Sui-San i faktycznie należy do przedstawicieli Przedwiecznych. Jego kuzynką jest Thena, którą zobaczymy w filmie (wciela się w nią Angelina Jolie).

W jednym z wywiadów twórca postaci Thanosa, Jim Starlin zdradził przez pomyłkę, że w filmie faktycznie zobaczymy Szalonego Tytana. Następnie próbował wycofać się ze swojej wypowiedzi twierdząc, że słyszał tylko takie plotki. To jednak kolejny raz, kiedy Thanos wiązany jest z produkcją o Eternals. Pamiętajmy jednak, że ewentualny powrót Josha Brolina do tej roli oznaczałby przedstawienie Thanosa sprzed setek lat w formie retrospekcji. Postać ta została bowiem uśmiercona ostatecznie w filmie Avengers: Koniec gry.

Źródło: materiały prasowe

Mamy też nową wypowiedź aktora Haaza Sleimana, który pojawi się w filmie. Będzie on grał u boku Briana Tyree Henry'ego i stworzą pierwszą homoseksualną parę w Kinowym Uniwersum Marvela. Wcielający się w drugoplanową postać męża Phastosa, Haaz Sleiman w nowym wywiadzie potwierdził między innymi, że ich bohaterowie posiadać będą dziecko.

Jestem dumny z tego, co udało się osiągnąć Marvelowi, ponieważ podeszli do tego w bardzo przemyślany sposób. Phastos jest jednym z największych superbohaterów w filmie. Gram jego męża, architekta i mamy razem dziecko. Żałowałem trochę, że sam nie gram superbohatera, bo kiedy będzie nam dane zobaczyć arabskiego muzułmanina otwarcie homoseksualnego w roli herosa? Nie mogę się doczekać, aby to zobaczyć.

W filmie możemy spodziewać się też pierwszego homoseksualnego pocałunku w historii filmów MCU. Nadchodzący film MCU opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi. W obsadzie produkcji, oprócz wspomnianej Jolie, znajdują się również Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.