Eternals - nowe grafiki promujące film pokazują rasę Celestian

marvel

Eternals to nadchodzący film Marvela opowiadający o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

Do tej pory nie otrzymaliśmy zbyt wielu oficjalnych materiałów, pokazujących nam wygląd bohaterów produkcji MCU. Teraz jednak do sieci trafiły nowe grafiki ujawniające lepsze spojrzenie właśnie na rasę Celestian. Zobaczcie (trzy pierwsze):

Eternals - grafika

Bohaterami filmu będą: Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Madden), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), Ajak (Salma Hayek) i Makkari (Lauren Ridloff). Ze względu na pandemię koronawirusa, data premiery filmu musiała zostać dwukrotnie przesunięta i ostatecznie film zobaczymy w listopadzie 2021 roku. Za kamerą stanęła nominowana do Oscara reżyserka Chloé Zhao.