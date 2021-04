Pokazał na Twitterze własny komiks. Teraz Marvel oferuje mu pracę

Już w 2017 roku w sieci pojawiały się pogłoski na temat filmu o znanym z uniwersum Marvela Multiple Manie, w którego rolę na ekranie miałby wcielić się James Franco. Choć projekt ostatecznie nie doczekał się realizacji, na fali tych spekulacji 4 lata temu zawodowy rysownik Jason Loo zamieścił na Twitterze planszę z przygotowanego przez siebie (bez porozumienia z Domem Pomysłów), krótkiego zeszytu o tym samym bohaterze, oznaczając we wpisie komiksowego giganta. Dopiero teraz na ten tweet postanowił odpowiedzieć redaktor wydawnictwa, Tom Brevoort.

W opowieści Loo protagonista spotyka Hydrę i podejmuje się zadania, które musi wykonać pod wieloma postaciami jednocześnie. Pasuje do niego jak ulał; mutant James Madrox posiada w końcu zdolności replikacji. Uwagę zwraca przede wszystkim wyjątkowy sposób prowadzenia narracji - akcja toczy się równolegle na kilku płaszczyznach.

Choć wydawać by się mogło, że o komiksie zapomnieli już wszyscy, z samym Loo na czele, nieoczekiwanie na wpis rysownika po 4 latach postanowił odpowiedzieć Brevoort:

Nie wiem, gdzie, do cholery, teraz to wydrukuję, ale chcę tę historię. Skontaktuj się ze mną pod adresem [email protected] (twórca najprawdopodobniej popełnił literówkę - przyp. aut.) i zobaczymy, czy możemy doprowadzić to do skutku.