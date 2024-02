Eternals - przez złe recenzje Kumail Nanjiani wciąż chodzi na terapię. To nie jakość pogrążyła film?

Marvel

Film Eternals z 2021 roku został naprawdę chłodno przyjęty przez widzów i krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes ma on obecnie zaledwie 47% pozytywnych opinii ze średnią 5,6/10. Złe recenzje produkcji MCU zaowocowały jednak nie tylko boxoffice'ową porażką, ale i terapią, na którą do dziś uczęszcza Kumail Nanjiani, ekranowy Kingo. Aktor w ramach podcastu "Inside of You With Michael Rosenbaum" był niezwykle wylewny, rzucając nowe światło na przyczyny klęski Eternals.

Fatalne przyjęcie opowieści odbiło się bowiem na jego zdrowiu psychicznym:

Recenzje były złe i w pełni zdawałem sobie z tego sprawę. To było naprawdę trudne, ponieważ Marvel wychodził z założenia, że ten film zostanie bardzo dobrze przyjęty - to dlatego zniesiono wcześniej embargo na recenzje i umieszczono go w programach wymyślnych festiwali. Wysłano nas także w światową trasę, aby odpowiednio promować film po zniesieniu embargo.

Aktor kontynuował:

Jest coś dziwnego w samej atmosferze wokół tego filmu i powodach, dla których został on tak negatywnie przyjęty - wydaje mi się, że nie ma to wiele wspólnego z samą jakością historii. Było bardzo ciężko. Pomyślałem, że to niesprawiedliwe w stosunku do mojej żony, Emily, i siebie samego i że nie mogę już podchodzić w ten sposób do swojej pracy. Musiałem coś zmienić, więc zacząłem korzystać ze specjalistycznej pomocy. Nadal rozmawiam o tym z moim terapeutą.

Nanjiani dodał jeszcze:

Emily mówi, że rzeczywiście mam przez to traumę. Niedawno byliśmy na kolacji z inną osobą, która pracowała przy Eternals. Powiedzieliśmy: "To było trudne, prawda?". A ta osoba odpowiedziała: "Tak, to naprawdę było trudne". Myślę więc, że wszyscy przechodziliśmy przez coś podobnego.

