Eternals - reżyserka o scenach akcji. Nieoczekiwana inspiracja oscarową Zjawą z DiCaprio

fot. Marvel

Chloé Zhao, reżyserska superprodukcji Marvela zatytułowanej Eternals jest jednym z najgorętszych nazwisk ostatnich miesięcy. Wszystko za sprawą jej filmu Nomadland, który zdobywa wiele nagród i jest faworytem w Złotych Globach oraz w wyścigu oscarowym. Reżyserska w rozmowie z The Playlist zdradziła, co jest jej inspiracją do tworzenia scena akcji

Otwarcie mówi, że w tym aspekcie jej główną i bardzo zaskakującą inspiracją jest film Zjawa z 2015 roku w reżyserii Alejandro Inarritu. To on przyniósł Leonardo DiCaprio pierwszego Oscara.

- Pod kątem scen akcji spędziłam wspaniałe chwile nad pracą ze świetną ekipą. Chciałam w tym aspekcie bardzo nawiązywać do Zjawy. Jest to film, który uwielbiam. Bardzo często też go oglądaliśmy podczas pracy na spotkaniach, na których dyskutowaliśmy o scenach akcji, kręconych u nas w prawdziwych lokacjach. Kocham, jak sceny akcji są immersyjne i jaką mają werwę w Zjawie. Aspirowaliśmy do tego, by osiągnąć taki efekt. Marvel bardzo wspierał ten pomysł i poszliśmy tą drogą - mówi Zhao.

Do sieci trafiły też nowe grafiki promocyjne umieszczone na gadżetach.

Eternals - premiera w kinach pod koniec 2021 roku.