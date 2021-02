Eternals - Salma Hayek nie otrzymała scenariusza filmu przed przyjęciem roli

fot. Marvel/Full Circle Cinema

Eternals to nadchodzący film wchodzący w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Obraz ma naprawdę gwiazdorską obsadę, w której znajduje się między innymi Salma Hayek. Jednak nawet wysoki status w Hollywood nie sprawił, że Marvel Studios chciało od razu odsłonić przed aktorką tajemnice projektu. Hayek w rozmowie z Variety zdradziła, że nie otrzymała scenariusza do filmu, dopóki nie zgodziła się podpisać kontraktu. Na szczęście ostatecznie skrypt okazał się dla niej dobrą lekturą. Aktorka wcześniej nie wiedziała kompletnie nic o świecie postaci z filmu, jednak wyjawiła, że jej przyjaciółka jest prawdziwą maniaczką Marvela. Hayek musiała przez długi czas trzymać swój angaż w tajemnicy, jednak kiedy w końcu doszło do pracy nad projektem objaśniono aktorce cały świat i postacie produkcji.

fot. Marvel/Twitter

Film opowiada o kosmicznej rasie Przedwiecznych, jednostek posiadających ogromną moc, która została stworzona przez Celestian. W wyniku ich eksperymentów powstały trzy gatunki: wspomniani Przedwieczni, Dewianci oraz ludzie.

W obsadzie oprócz Hayek znajdują się Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

Eternals - premiera filmu na świecie została zaplanowana na 5 listopada 2021 roku.