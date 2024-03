Co dzieje się z 3. sezonem Euforii? Plotka zapowiada duże opóźnienie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Portal World of Reel donosi, że według źródeł ich dziennikarza, Jordana Ruimy'ego, prace nad 3. sezonem Euforii Sama Levinsona zostały opóźnione. Zdjęcia miały rozpocząć się latem 2024 roku, jednak w piątek 22 marca poinformowano członków obsady, że mogą "wyczyścić swoje harmonogramy" na ten czas i zająć się innymi projektami.

To oczywiście nie oznacza, że kompletnie zrezygnowano z 3. sezonu Euforii. Prawdopodobnie pierwotny pomysł na kolejną część nie okazał się dostatecznie dobry i twórcy potrzebują czasu, by wymyślić coś nowego. Należy także pamiętać, że ta informacja to wciąż plotka, więc należy podejść do niej z dystansem.

Co ciekawe, ostatni projekt Sama Levinsona okazał się porażką. Szumnie zapowiadany Idol, który podobnie jak Euforia był emitowany na HBO, spotkał się z ogromną falą krytyki. Zarówno profesjonalni recenzenci jak i zwykli widzowie nie byli zachwyceni seansem. Na portalu Rotten Tomatoes ci pierwsi zostawili tylko 19% pozytywnych opinii, co przekłada się na status zgniły, a ci drudzy 41% pozytywnych opinii.

Możliwe, te negatywne reakcje także wpłynęły na prace nad Euforią. Co myślicie?