Euforia - jaka wizja na 3. sezon i jaki jest plan na wątek postaci granej przez Zendayę?

Euforia to bardzo popularny serial HBO, który doczeka się 3. sezonu. Widzowie muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo ze względu na strajk scenarzystów, przerwano prace w momencie, gdy ledwie zaczęto pracować nad scenariuszem. Francesca Orsi z HBO zapowiadała wcześniej, że premiera może się wydarzyć nie szybciej niż w 2025 roku.

Teraz jednak na Elle trafił artykuł poświęcony odtwórczyni jednej z głównych ról, Zendayi, w którym poruszono temat tego, co może się wydarzyć w 3. sezonie. Czytamy, że całość ma być inspirowana filmami noir, natomiast grana przez aktorkę Rue ma "odkryć, co to znaczy być osobą kierującą się zasadami w zepsutym świecie".

Euforia - o czym serial?

Euforia oparta jest na izraelskim formacie o tym samym tytule i powiada o losach grupy licealistów, którzy walczą z problemami w świecie narkotyków, seksu, social mediów i osobistych traum.

W obsadzie są także: Eric Dane, Jacob Elordi, Cranston Johnson, Alanna Ubach i Terry Walters.