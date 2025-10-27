Czy jest szansa na 4. sezon Euforii? Sydney Sweeney odpowiada

Zdjęcia do 3. sezonu Euforii, hitu HBO z 2019 roku, niebawem dobiegną końca. Potwierdziła to Sydney Sweeney wcielająca się w produkcji w postać Cassie Howard. Aktorka przy premierze filmu Christy opowiedziała o wrażeniach z powrotu na plan. Czy możemy spodziewać się 4. sezonu Euforii mimo dotychczasowych zapewnień, że trzecia seria będzie prawdopodobnie finałową?
Aktorka została również zapytana o potencjalny 4. sezon lub ewentualne spin-offy. Odpowiedź była wymijająca:
Sweeney obecnie przygotowuje się do roli aktorki Kim Novak, którą zagra w filmie wyreżyserowanym przez współpracownika z planu Euforii - Colmana Domingo.
Źródło: variety.com