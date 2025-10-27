Czy jest szansa na 4. sezon Euforii? Sydney Sweeney odpowiada

fot. materiały prasowe

Zdjęcia do 3. sezonu Euforii, hitu HBO z 2019 roku, niebawem dobiegną końca. Potwierdziła to Sydney Sweeney wcielająca się w produkcji w postać Cassie Howard. Aktorka przy premierze filmu Christy opowiedziała o wrażeniach z powrotu na plan. Czy możemy spodziewać się 4. sezonu Euforii mimo dotychczasowych zapewnień, że trzecia seria będzie prawdopodobnie finałową?

Za dwa dni kończę zdjęcia do Euforii. - powiedziała Sydney. - W większości to jest ta sama ekipa produkcyjna, więc czuję się jakbym wracała do rodziny. Dorosłam z tymi ludźmi. Miałam dwadzieścia lat, gdy nakręciłam odcinek pilotażowy. To było kojące zobaczyć tyle znajomych twarzy.

Aktorka została również zapytana o potencjalny 4. sezon lub ewentualne spin-offy. Odpowiedź była wymijająca:

Nie mogę potwierdzić żadnej informacji.

Sweeney obecnie przygotowuje się do roli aktorki Kim Novak, którą zagra w filmie wyreżyserowanym przez współpracownika z planu Euforii - Colmana Domingo.