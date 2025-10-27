Reklama
Star Wars - fani kupują billboard na Times Square. "Ben żyje!"

Fani Gwiezdnych Wojen się nie poddają i na coraz to nowsze sposoby pokazują Disneyowi, że chcieliby zobaczyć anulowany film o Benie Solo. Tym razem wykupiono billboard na nowojorskim Times Square.
Wiktor Stochmal
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny Polowanie na Bena Solo
Ben Solo - Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (2017) fot. materiały prasowe
Wiele fanowskich protestów i ruchów charakteryzowało się w przeszłości słomianym zapałem - na początku było głośno i intensywnie, ale w mgnieniu oka ludzie zapominali o całej sprawie i po paru dniach wszystko dobiegało końca. Niektórym mogło się wydawać, że podobnie będzie w przypadku anulowanego filmu Star Wars o Benie Solo, ale nic bardziej mylnego. Fani Gwiezdnych Wojen idą śladem ruchu fanów Zacka Snydera - nic dziwnego; w końcu udało im się dopiąć swego i przyczynić do realizacji wymarzonego filmu, którego reżyser przedtem nie zdołał zrobić.

Gwiezdne Wojny - teoria o Akolicie potwierdzona! Ten złoczyńca był powiązany z popularną postacią!

Hashtagi w mediach społecznościowych, negatywne komentarze zostawiane pod profilami ważnych osób w Disneyu i Lucasfilmie, oficjalna petycja, a nawet przelot samolotem z wielkim banerem. To wszystko fani Gwiezdnych Wojen już zrobili w celu uratowania Polowania na Bena Solo. Tym razem poszli o krok dalej i podobnie do fanów Zacka Snydera przed laty, wykupili miejsce na billboard na popularnym nowojorskim Times Square. Napisano na nim:

Dla Adama. "Nikt tak naprawdę nie odchodzi." Nadzieja żyje. Ben żyje! #THBS (The Hunt for Ben Solo)

Portal Collider opublikował zdjęcie:

nullfot. Collider/Rachel Leishman

Źródło: variety.com

