Euforia - powstanie 3. sezon! Hit HBO doczeka się kontynuacji

HBO

Euforia to niezwykle popularny serial młodzieżowy, który w Polsce jest dostępny na platformie HBO GO. Fani produkcji mają powód do świętowania, ponieważ potwierdzono, że to nie koniec i powstanie 3. sezon.

Jednym z powodów może być niezaprzeczalny sukces 2. sezonu, o którym jest głośno w mediach społecznościowych i pierwsze epizody niemal podwoiły oglądalność w porównaniu poprzedniej części.

Francesca Orsi, wiceprezes wykonawczy HBO Programming, ogłosiła w oświadczeniu:

Zendaya Sam,, cała obsada i ekipa pracująca nad serialem postarali się, by wynieść 2. sezon na wyżyny, rzucić wyzwanie konwencji narracyjnej i formie, zachowując jednocześnie serce. Nie moglibyśmy być bardziej zaszczyceni, pracując z tak szalenie utalentowanym zespołem, ani bardziej podekscytowani kontynuowaniem tej wspólnej podróży w 3. sezonie Euforii.

Euforia - plakat 2. sezonu

Euforia to serial młodzieżowy, w którym oglądamy losy licealistów, głównie oczami uzależnionej od narkotyków siedemnastoletniej Rue, w którą wciela się Zendaya, znana z filmu Spider-Man: No Way Home. Produkcja jest znana z pięknej strony wizualnej, widowiskowych makijaży, a także dużej ilości erotyzmu.

