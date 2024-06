Evangeline Lilly rezygnuje z aktorstwa. Co dalej z Osą w uniwersum Marvela?

fot. Marvel Studios

Evangeline Lilly na Instagramie opublikowała post, w którym ogłosiła, że nie będzie kontynuować swojej aktorskiej kariery. Gwiazda Marvela przyznała, że rezygnuje z grania w filmach i serialach, chcąc skupić się na rodzinie i pracy humanitarnej. Wraz z oświadczeniem podzieliła się filmem z 2006 roku, na którym dzieli się swoimi marzeniami na przyszłość.

Evangeline Lilly – aktorka ogłosiła rezygnację z kontynuowania kariery

Aktorka w swoim poście dodała, że może w przyszłości wrócić do zawodu:

Jestem dzisiaj pełna radości i zadowolenia, kiedy realizuję swoją wizję. Chwała Bogu, jestem bardzo wdzięczna za te błogosławieństwa. Odejście od tego, co wydaje się oczywistym wyborem (bogactwo i sława), może czasami wydawać się przerażające, ale wejście w swoją dharmę zastępuje strach spełnieniem. Być może pewnego dnia wrócę do Hollywood, ale na razie to jest moje miejsce. Nadszedł dla mnie nowy sezon i jestem gotowa… i jestem szczęśliwa.

Ostatnim filmem, w którym Evangeline Lilly zagrała, jest ubiegłoroczny Ant-Man i Osa: Kwantomania. Produkcja spotkała się z negatywnymi opiniami od widzów, a kiepskie wyniki z kin skłoniły Marvela do zmiany strategii i skupieniu się na kontynuacjach wyłącznie swoich największych hitów. Studio nie ma zamiaru kręcić czwartej części Ant-Mana i Osy, ale bohaterowie mieliby potencjalnie pojawić się w Avengers 5 oraz Avengers: Secret Wars.

Zdjęcia do piątej części Avengersów mają rozpocząć się najpóźniej w przyszłym roku, więc wydaje się mało prawdopodobne, aby Lilly wróciła z aktorskiej emerytury. Przy braku chęci powrotu aktorki do roli Osy, Marvel ma tylko dwa wyjścia. Pierwsze zakłada zupełne pominięcie tej bohaterki w swoich kolejnych produkcjach lub zatrudnienie do tej roli nowej aktorki.

Evangeline Lilly najbardziej znana jest z roli Kate z serialu Zagubieni. Wcieliła się również w Tauriel w dwóch częściach Hobbita, a także w The Hurt Locker. W pułapce wojny i Gigantach ze stali.

