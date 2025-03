fot. Nacon

Studio Big Bad Wolf, znane z takich produkcji, jak The Council i Vampire: The Masquerade - Swansong, zapowiedziało swoją nową produkcję podczas wydarzenia Nacon Connect 2025. Tym razem twórcy zabiorą graczy do mrocznego świata rodem z mitologii Cthulhu.

Cthulhu: The Cosmic Abyss to thriller inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta. Akcję osadzono w 2053 roku, a głównym bohaterem historii jest badacz okultyzmu o imieniu Noah, który ma zbadać zniknięcie górników w głębinach Pacyfiku. Jego śledztwo doprowadzi go do labiryntowego więzienia R'leyh, w którym protagonista będzie musiał stawić opór szaleństwu wywoływanego przez Cthulhu.

Rozgrywka ma skupiać się przede wszystkim na pracy detektywistycznej. Gracze będą musieli wykorzystywać umiejętności dedukcji głównego bohatera, aby rozwiązywać zagadki i odkrywać ukryte tajemnice. Istotną rolę ma odegrać również filmowa narracja oraz wybory, które ukształtują losy Noaha.

Premiera Cthulhu: The Cosmic Abyss została zaplanowana na rok 2026. Gra zmierza na PC i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.