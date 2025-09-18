fot. Scott Garfield // Warner Bros. Pictures // Apple Original Films

Reklama

F1: Film, w którym w głównej roli wystąpił Brad Pitt, miał premierę w czerwcu. Szybko stał się wielkim hitem w kinach, zarabiając łącznie 623,4 mln dolarów. Obecnie jest na szóstym miejscu najbardziej dochodowych produkcji 2025 roku. W tym zestawieniu wyprzedził takie filmy jak Superman, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Czytaj więcej: Brad Pitt radzi młodym aktorom: kino superbohaterskie i wielkie franczyzy to nie obowiązek

Znakomite wyniki finansowe sprawiły, że zaczęły krążyć plotki o sequelu F1: Film. Odniósł się do nich Tim Cook, prezes Apple, w wywiadzie dla Variety podczas gali rozdania nagród Emmy:

To zdecydowanie coś, o czym się mówi. To był dla nas ogromny letni blockbuster. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Zaangażowane w niego talenty pokazały najwyższy poziom, a Brad zagrał w nim wspaniale. Jesteśmy z niego niesamowicie dumni i nie możemy się doczekać, aż film ujrzy światło dzienne.

Szczegóły kontynuacji F1: Film są nieznane. Natomiast mówi się, że może dojść do crossoveru z filmem Szybki jak błyskawica (1990), w którym do roli kierowcy wyścigowego powróciłby Tom Cruise.

Z kolei reżyser Joseph Kosinski, pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Zapowiedział Top Gun 3, który współtworzy ze scenarzystą F1: Film, Ehrenem Krugerem. Jest też zaangażowany w niezatytułowany projekt o UFO dla Apple Studios. W przygotowaniu jest również reboot Miami Vice dla Universal.

Najlepsze filmy o wyścigach samochodowych wg Rotten Tomatoes [TOP 15]