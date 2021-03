Facebook zaprezentował bransoletę do obsługi rzeczywistości rozszerzonej

Źródło: Facebook Reality Lab

Na początku marca 2021 roku inżynierowie z Reality Labs ujawnili krótki materiał demonstracyjny opisujący zastosowanie ich autorskich gogli rzeczywistości rozszerzonej. Gadżet, który można nazwać duchowym spadkobiercą Google Glass, miał być sterowany za pośrednictwem elastycznej opaski nadgarstkowej wykorzystującej elektromiograf do odczytywania impulsów nerwowych generowanych przez nasz mózg. Dzięki temu moglibyśmy za pośrednictwem myśli wchodzić w interakcję z urządzeniami wchodzącymi w skład internetu rzeczy oraz decydować o tym, co wyświetla się na naszych okularach.

Podczas tamtej prezentacji zaprezentowano jedynie artystyczną wizję widoku świata z nałożonymi nań cyfrowymi elementami. Teraz pracownicy Facebooka postanowili opowiedzieć o potencjale samej opaski. W najnowszym wpisie blogowym udostępniono film pokazujący bransoletę w akcji:

Najważniejszą zaletą nowego interfejsu ma być jego wysoka precyzja. Opaska będzie zdolna do odczytania ruchów palców z dokładnością do milimetra. A co za tym idzie, będziemy mogli wykorzystać ją w roli narzędzia do odczytywania gestów i wprowadzania bardzo precyzyjnych komend. Wystarczy, że w odpowiedni sposób ułożymy dłonie, a sprzęt przełoży ten ruch na konkretne polecenia wysłane do naszych gogli AR.

To nie ma nic wspólnego z czytaniem w myślach. Pomyśl o tym w ten sposób: robisz mnóstwo zdjęć, ale wybierasz tylko kilka, którymi się dzielisz. Masz także wiele myśli, ale decydujesz się wdrożyć tylko część z nich. Kiedy to się dzieje, twój mózg wysyła sygnał do twoich dłoni i palców mówiąc im, aby poruszyły się w specyficzny sposób, aby wykonać takie akcje jak wprowadzanie słów czy przesuwanie ekranu. To polega na dekodowaniu tych sygnałów z poziomu nadgarstka – wykonywaniu akcji, które już postanowiłeś podjąć – oraz tłumaczeniu ich na cyfrowe komendy zrozumiałe dla twojego urządzenia.

Specyfika działania technologii EMG pozwala także przypuszczać, że na pewnym etapie zapoznawania się z interfejsem poruszanie dłonią w ogóle nie będzie potrzebne, gdyż czujniki nauczą się odczytywać same intencje do poruszenia dłoni oraz palców. Inżynierowie Facebooka liczą na to, że właśnie w ten sposób uda się najszybciej i najsprawniej korzystać z gogli do rozszerzonej rzeczywistości. Opaska ze zintegrowanym elektromiografem umożliwi prowadzenie natychmiastowej komunikacji na linii człowiek-maszyna, co ma przełożyć się m.in. na zwiększenie naszych możliwości w zakresie wprowadzania tekstu. Według Facebooka osoby korzystające z tej technologii będą w stanie szybciej pisać na klawiaturze wirtualnej niż mechanicznej.

Zanim jednak dożyjemy do tych futurystycznych czasów, zespół naukowców pracujących nad tym projektem musi do perfekcji opanować metody interpretowania sygnałów z wykorzystaniem EMG. Sean Keller, dyrektor ds. badań w Reality Labs, stwierdził, że opaska jest dopiero na wczesnym etapie projektowania i jej wdrożenie na rynek konsumencki potrwa co najmniej kilka lat.