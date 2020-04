Facebook Messenger jako aplikacja na peceta

Choć Facebook od lat wykorzystywany jest jako jedno z podstawowych narzędzi do komunikacji biznesowej i prywatnej, dotychczas posiadacze komputerów osobistych nie mogli zainstalować niezależnej aplikacji Messengera. Ta była dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych, posiadacze komputerów mogli korzystać z komunikatora wyłącznie za pośrednictwem webowej aplikacji Facebooka. Po latach zwłoki korporacja w końcu spełniła oczekiwania społeczności.

W Microsoft Store oraz Mac App Store pojawiła się samodzielna aplikacja Messenger, dzięki której nie trzeba korzystać z przeglądarkowej wersji Facebooka, aby porozmawiać ze znajomymi za pośrednictwem tego komunikatora. Warto zauważyć, że pierwsze wzmianki o pracach nad oprogramowaniem pojawiły się w sieci już w 2016 roku, ale dopiero po czterech latach firmie udało się zakończyć proces wdrożeniowy i zaoferować klientom gotową aplikację.

Istnieje spora szansa, że Facebook przyspieszył wydanie komputerowej wersji Messenger z powodu epidemii koronawirusa, która zwiększyła zainteresowanie pracą zdalną. W dobie pandemii wielu użytkowników szuka narzędzi, które ułatwią komunikowanie się ze współpracownikami przez internet, a Messenger nadaje się do tego idealnie. Oprogramowanie pozwala prowadzić rozmowy grupowe i wideochaty, a oddzielenie go od Facebooka może zachęcić szersze grono do zainstalowania tej aplikacji.

Pierwsze opinie na temat komputerowego Messengera nie są niestety zbyt optymistyczne, wielu użytkowników natknęło się na błędy utrudniające prowadzenie rozmów. Prawdopodobnie zespół Facebooka pracuje nad błyskawicznym usunięciem tych usterek wieku dziecięcego, aby jak najszybciej zapewnić pełną funkcjonalność tej usługi.