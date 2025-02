3. sezon Rodu smoka rozpocznie się z przytupem. HBO zapowiada epicką bitwę

fot. Max

Drugi sezon serialu Ród smoka został skrócony z 10 do 8 odcinków, między innymi przez strajki aktorów i scenarzystów z 2023 roku. W związku z tym epicka bitwa z książki George’a R.R. Martina została przełożona na trzeci sezon. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych scen przez fanów pierwowzoru literackiego tego serialu, czyli powieści Ogień i krew.

Ród smoka z wielką bitwą

Twórcy zapowiadali Bitwę o Gardziel na finał drugiego sezonu, ale potem zdecydowano się ją przenieść na trzecią serię, by – podobno – poświęcić więcej czasu na jej realizację i usatysfakcjonować fanów. Showrunner Ryan Condal oraz inni producenci mają świadomość, że z wyjątkiem starcia z 8. sezonu Gry o tron wszystkie bitwy w serialu były chwalone i doceniane. Ta scena batalistyczna wyróżnia się tym, że pojawią się w niej smoki oraz że będzie to bitwa morska. Twórcy planują wielki rozmach.

– Czeka was wielka niespodzianka, gdy rozpoczniemy sezon ekscytującą bitwą – zapowiada Francesca Orci. – Jest warta oczekiwania. Niedawno byłam na planie i zobaczyłam wszystko, co stoi za tą sceną batalistyczną. Cieszę się, że z nią zaczekaliśmy, ponieważ dzięki temu będzie lepsza. Nie sądzę, byśmy wcześniej mieli wystarczająco czasu, by osiągnąć to, co zrobiliśmy teraz. Jest ogromna, więc trzeba było czasu, by ją zbudować.

Prace nad trzecim sezonem trwają, ale nie wiadomo, kiedy Ród smoka wróci na ekrany.