Facebook zbanowany w Rosji. Putin zaostrza cenzurę

fot. materiały prasowe

Prezydent Rosji bardzo stara się odciąć swoich obywateli od niewygodnych dla siebie informacji. Najnowszą ofiarą walki Putina z w9lnymi mediami padł Facebook, a także jeszcze bardziej zacieśniono kontrolę nad Twitterem. Regulująca to ustawa prawna wprowadza również karę do 15 lat pozbawienia wolności za rozsiewanie nieprawdziwych (niezgodnych z narracją rządu) informacji dotyczących napaści na Ukrainę, której w Rosji nawet nie wolno nazywać wojną.

fot . Vox

Nie tak dawno zablokowano w Rosji również praktycznie wszystkie media które nie były pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez rząd, powodując że obywatele tego kraju są już niemal całkiem odcięci od niezależnych i obiektywnych źródeł informacji. Choć Rosjanie wciąż mogą korzystać z takich narzędzi jak YouTube czy Telegram, to na każdym kroku bombardowani są rządową propagandą o rzekomym pokojowym działaniu Rosji w Ukrainie. Najbardziej paradoksalne jest to, że to właśnie Putin oskarża Zachód o rozsiewanie fake newsów dotyczących tej wojny

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.