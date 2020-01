The Falcon and the Winter Soldier - oto oficjalne zdjęcie zakulisowe

Trwają prace nad powstaniem serialu The Falcon and the Winter Soldier - przypomnijmy, że niedawno musiały one zostać na jakiś czas wstrzymane z powodu trzęsienia ziemi, które w zeszłym tygodniu nawiedziło Portoryko. Wygląda jednak na to, że wcielający się w rolę jednego z głównych bohaterów Sebastian Stan chce podtrzymać zainteresowanie fanów produkcją i dlatego zamieścił na swoim koncie na Instagramie oficjalne zdjęcie zakulisowe.

Fotografia nie zdradza żadnych szczegółów fabularnych, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Bucky Barnes ma na niej swój nowy kostium Zimowego Żołnierza - ten sam, w którym Stan wybrał się do jednej z restauracji w trakcie przerwy pomiędzy kręceniem kolejnych ujęć. Zobaczcie sami:

fot. Instagram/Sebastian Stan

Przypomnijmy, że produkcja będzie pierwszym serialem MCU, który trafi do oferty Disney+ - w platformie powinien on zadebiutować w drugiej części obecnego roku. Historia będzie złożona z 6 odcinków. Na ekranie pojawią się m.in. Sebastian Stan, Anthony Mackie (Falcon), Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) i Wyatt Russell (John Walker).