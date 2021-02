The Falcon and the Winter Soldier - Emily VanCamp zapowiada ogrom akcji w starym stylu

Źródło: Marvel

Już wkrótce na Disney+ pojawi się kolejny serial MCU - The Falcon and the Winter Soldier. W produkcji, poza wcielających się w tytułowych bohaterów Anthonym Mackie i Sebastianem Stanem, zobaczymy m.in. Emily VanCamp, która powróci do roli Sharon Carter. W ostatnim czasie aktorka rozmawiała z E! o nowym serialu. Jakkolwiek WandaVision skupia się raczej na intrydze, atmosferze i bohaterach, będąc tworem dość spokojnym, Falcon i Zimowy Żołnierz ma być po brzegi wypełniony widowiskowymi sekwencjami akcji.

Myślę, że możecie liczyć na kawał dobrej akcji w starym stylu - takiej, którą ludzie uwielbiali w filmach Marvela. Ten serial ma kilka poziomów, które, jak sądzę, widzowie naprawdę docenią - powiedziała VanCamp.

Sebastian Stan wspominał, że realizowanie tego serialu pod wieloma względami przypominało prace nad filmem długometrażowym. Pod względem tonu aktorowi najbardziej przypominało to film Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, który jest jednym z jego ulubionych doświadczeń. Jest więc znana atmosfera, ale też mnóstwo rozbudowanych, masowych scen akcji. Do tego głębsze skupienie się na postaciach - te są coraz bardziej złożone, a widzowie będą mogli odkrywać kolejne warstwy ich charakterów. Herosi będą postawieni w sytuacjach, w których nigdy wcześniej się nie znaleźli.

Premiera serialu na Disney+ odbędzie się 19 marca 2021 roku.