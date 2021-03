Falcon i Zimowy żołnierz - kim jest postać z ostatniej sceny? Będzie ona ważna dla MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ostatnia scena premiery serialu Falcon i Zimowy żołnierz to przedstawienie nowego Kapitana Ameryki. Każdy, kto śledził wszystkie newsy o serialu, na pewno nie był zaskoczony tym ujawnieniem. A nawet, jeśli, to mało kto spodziewał się, że rząd USA tak oszuka Sama. Jednak wielu nie wie, że ta postać z komiksów to John Walker znany także jako US Agent.

Malcolm Spellman, showrunner serialu, zapowiada, że ten nowy Kapitan Ameryka nie tylko będzie kluczowy dla tej produkcji, ale też dla całego MCU. Dodaje też, że John Walker wkracza na scenę w dość trudnej rzeczywistości po działaniach Thanosa, więc wbrew pozorom wcielenie się w tak ikoniczną postać pozostawioną przez Steve'a Rogersa nie będzie to dla niego jak bułka z masłem.

Twórca dodaje, że istotna jest tutaj kwestia życia Sama w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, że jest on rozpoznawalnym superbohaterem, nadal jest czarnoskórym mężczyzną żyjącym w tym kraju. Falcon doskonale zdaje sobie sprawę, jakie reakcje wywołałby fakt, gdyby ot tak przyjął miano i kostium Kapitana Ameryki. Wszyscy mieliby na ten temat zdanie i nie zawsze pozytywne. To naturalnie buduje wątpliwość bohatera i motywuje jego decyzję. Fakt, że w tej ostatniej scenie Sam został oszukany przez swój rząd nie jest dla niego zaskoczeniem. Jego reakcja na to wydarzenie i poradzenie sobie z wątpliwości będzie mieć fundamentalne znaczenie dla tego, jaką dalej będzie postacią w MCU.

Reżyserka Kari Skogland dodaje, że w sercu całej historii stoi pytanie: jak czarnoskóry człowiek może poradzić sobie z dziedzictwem Kapitana Ameryki? czy przyjmie tę tarczę? Dla niej konwersacja o tym odwołująca się do naszej rzeczywistości budowała gigantyczny potencjał całego serialu.

Rolę Johna Walkera, czyli nowego Kapitana Ameryki gra Wyatt Russell. W wywiadach najczęściej powtarza to, że... ma nadzieję, że fani MCU nie znienawidzą go za to, że gra taką postać, ale przyznaje że to byłby zaszczy być nielubianym przez fanów MCU. Twierdzi bowiem, że wówczas to oznacza, że ten bohater wywoła bardzo różne, skrajne emocje.

- To skomplikowana postać. To mnie przyciągnęło do tej roli. Fajnie będzie zobaczyć interakcje tej trójki w kwestii tego, jaka jest ich tożsamość. Mogę spokojnie powiedzieć, że ten serial jest o tożsamości i co ona oznacza dla każdej osoby.

Aktor wyjaśnia, że John Walker nie jest supeżołnierzem z nadludzką siłą, jak Steve Rogers, a jego rola Kapitana Ameryki będzie inna, niż poprzednika.

- Powierzono mu rolę Kapitana Ameryki i zamierza ją grać według swoich zasad. Chce to zrobić dobrze. Jego podejście jest dość specyficzne, bo wyuczył się go będąc zasadniczo łowcą ludzi. Tym są żołnierze marines. To nie są tacy ludzie jak Steve Rogers, nie są tacy sami. Nie są takimi harcerzykami - mówi aktor.

Russell powinien być zadowolony, bo po premierze fani MCU dali wyraz swoim emocjom na Twitterze. Zaczął królować hashtag #NotMyCap, czyli to nie mój Kapitan.

Falcon i Zimowy żołnierz - emisja co tydzień w piątek na Disney+. Serial ma 6 odcinków.