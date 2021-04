Falcon i Zimowy Żołnierz - pandemia miała wpływ na serial? Twórca komentuje

Marvel/Disney+

Falcon i Zimowy żołnierz dobiegł końca za sprawą szóstego, finałowego odcinka. Anthony Mackie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat najważniejszych wydarzeń z finału produkcji. W nim zobaczyliśmy Sama Wilsona oficjalnie dzierżącego tarczę Kapitana Ameryki i przejmującego to miano. W The Late Show ze Stephenem Colbertem zdradził, że wciąż musi przepracować te emocje, że dotarło to wszystko do niego powoli dociera i poczuł rangę tego wydarzenia dopiero, gdy ze swoimi bliskimi oglądał finałowy odcinek.

Showrunner serialu, Malcolm Spellman odniósł się w jednym z wywiadów do sytuacji pandemicznej i wpływie koronawirusa na serial. Pamiętajmy, że zdjęcia do produkcji musiały zostać przerwane tuż przed samym końcem i ekipa musiała po przerwie wrócić do dokończenia prac m.in. w czeskiej Pradze. Spellman przekonuje jednak, że nie miało to żadnego wpływu na serial

Fani zwracają uwagę, że było kilka luk w planie Flag Smasherów i wiążą to z doniesieniami, że fabuła serialu musiała zostać zmieniona przez podobieństwo wydarzeń do tego, co obecnie dzieje się na świecie. Chodzi o wypuszczenie tajemniczego wirusa przez Flag Smasherów. To oczywiście są tylko nieoficjalne doniesienia, którym zaprzecza twórca w rozmowie z Amonem Warmannem. Dodał, że faktycznie istnieje pewien wątek fabularny, który został zmieniony w trakcie, ale nie ma to żadnego związku z pandemią. Ma jednak nadzieje, że zostanie to wykorzystane w innym medium, np. w komiksie. O ten temat zapytano także Danny'ego Ramireza, który "nic o tym nie słyszał", mając na myśli właśnie "wymazaną" fabułę z wątku Flag Smasherów.

W jednej z ostatnich scen widzimy Johna Walkera w nowym kostiumie, który otrzymał także miano US Agenta. Odgrywający tę postać Wyatt Russell nie ma jednak pojęcia, co szykuje dla niego Marvel Studios i czy w ogóle powróci. Szanuje i podoba mu się sposób, w jaki swoją politykę prowadzenia kreatywnych decyzji prowadzi Marvel Studios i będzie po prostu czekał na kolejne okazje. Do sieci trafiło wiele materiałów i spotów promujących finałowy odcinek serialu. Mamy też kilka ciekawostek, a jedną z nich jest wideo pokazujące od kulis, jak udało się ukryć niespodziewane cameo Julii Louis-Dreyfus .

