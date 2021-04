Kapitan Ameryka 4 - Anthony Mackie dowiedział się o filmie w sklepie spożywczym

Disney+

Jak podał jakiś czas temu The Hollywood Reporter, Marvel Studios szykuje film o roboczym tytule Kapitan Ameryka 4. Za scenariusz mają odpowiadać Dalan Musson (scenarzysta 5. odcinka serialu Disney+ i Marvela) oraz Malcolm Spellman, twórca oraz główny scenarzysta serialu Falcon i Zimowy żołnierz, który opowiadał o tym, jak Sam Wilson ostatecznie zdecydował się przyjąć miano Kapitana Ameryki po tym, jak Steve Rogers dał mu tarczę w filmie Avengers: Koniec gry.

Okazuje się jednak, że informację o tym projekcie sam zainteresowany poznał w... sklepie spożywczym. Anthony Mackie w rozmowie z EW.com ujawnił, że był zszokowany tą informacją i dowiedział się od mężczyzny pracującego za ladą.

Nic nie słyszałem. To jest to, co uwielbiam w pracy dla Marvela. Wzywają Cię mówiąc: "Przyjedź do Los Angeles. Chcemy ci powiedzieć, co się dzieje". Dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co się stanie, bo na razie nic nie słyszałem.

Anthony Mackie zdradził za to w The Late Show ze Stephenem Colbertem, że pod jego kostiumem Kapitana Ameryki nie ma sztucznych mięśni. Jego serialowy kostium jest połączeniem komiksowego wizerunku z tym, który wcześniej w MCU nosił Steve Rogers. W sieci można odnaleźć całe mnóstwo pozytywnych reakcji na nowy strój, a Mackie chciał stanowczo podkreślić, że nie ma pod tym strojem sztucznych mięśni. Aktor powiedział, że jest z tego dumny i codziennie ćwiczy, aby uniknąć kombinezonu mięśniowego pod właściwy kostium.

Marvel Studios

Do informacji o czwartym Kapitanie odniósł się sam Malcolm Spellman. Główny scenarzysta serialu Disney+ bagatelizuje te doniesienia, ale jest to częsta praktyka w Marvel Studios, aby wręcz zaprzeczać informacjom, które nie pochodzą od oficjalnego źródła. Tak samo uczynił Spellman sugerując, że dopóki taka informacja nie padnie z ust Kevina Feige (szef Marvel Studios), nie ma mowy o żadnym nowym projekcie. Przypomnijmy jednak, że informację podał portal The Hollywood Reporter, zatem jedno z rzetelniejszych źródeł, którego doniesienia bardzo rzadko się nie sprawdzają.