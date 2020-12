Fall Guys z nowymi strojami. Nadciąga kolejny sezon gry

Popularność Fall Guys: Ultimate Knockout nie mija. Gra już wkrótce doczeka się kolejnego, trzeciego już sezonu rozgrywek, który wprowadzi nie tylko dodatkowe nagrody i przedmioty kosmetyczne do zdobycia, ale też pewne inne, drobne zmiany. Już wcześniej poznaliśmy jego motyw przewodni, którym będzie oczywiście zima, a teraz przyszedł czas na zapoznanie się z wybranymi skórkami, które posłużą nam do ozdobienia bohaterów.

Jak na razie twórcy ujawnili cztery skórki, ale jednocześnie zachęcają do śledzenia gali The Game Awards 2020, która odbędzie się 10 grudnia. Prawdopodobnie to właśnie tam dowiemy się czegoś więcej na temat dalszego rozwoju gry.

Woo woo!

Here's the 4 costumes of the costumes from Season 3!

If you'd like to see more... make sure you watch@thegameawards with @geoffkeighley

10th December 👀 pic.twitter.com/uAZAYgXa5L

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 6, 2020