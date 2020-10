Fall Guys - Godzilla pojawi się w grze. Nowa skórka zapowiedziana

Devolver Digital

Począwszy od 3 listopada przez limitowany czas w grze Fall Guys: Ultimate Knockout dostępny będzie kostium Godzilli. Zainteresowani nabyciem tego stroju będą jednak musieli się wysilić. Dostępny on będzie do kupienia za 10 koron, a te jak wiemy najłatwiejsze do zdobycia nie są - wymagają wygrywania meczów lub awansowania na kolejne poziomy doświadczenia, co jest czasochłonne.

Udostępniając kostium Godzilli w grze twórcy w ten sposób honorują ekranowy debiut tego potwora. Dokładnie 3 listopada 1954 roku Godzilla debiutowała na wielkim ekranie. Datę tę oficjalnie uznaje się jako dzień narodzin bestii, która zdobyła popularność na całym globie i doczekała się wielu ekranowych produkcji.

fot. Devolver Digital