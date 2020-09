Fall Guys ze świetną sprzedażą na PC. Rekord Overwatch pobity

Devolver Digital

Fall Guys: Ultimate Knockout to gra wieloosobowa o prostych zasadach gry: kto pierwszy dotrze do mety, ten wygrywa "mecz". To sprawiło, że tytuł ten, który oferuje ciekawą rywalizację z 59 innymi graczami sprawił, że gra z miejsca stała się hitem na konsoli PlayStation 4. Niemała w tym zasługa PS Plus, bo dzieło deweloperów z Mediatonic zadebiutowało w tym właśnie abonamencie.

Pecetowcy mieli gorzej, bo za tytuł musieli zapłacić 20 dolarów. Jednak cena nie powstrzymała gry przed sukcesem i na tej platformie. Tytuł miał najlepsze otwarcie na PC od czasów premiery gry Overwatch, czyli od 2016 roku. Z tego sukcesu cieszą się wszyscy, a przede wszystkim twórcy, którzy liczą zyski.

Jak ustalił serwis superdataresearch.com, gra w miesiąc od premiery na PC zarobiła... 185 mln dolarów! Kolejną produkcją na liście gier pecetowych z najwyższą liczbą zarobionych pieniędzy w sierpniu jest gra Crossfire. Na podium znalazła się również leciwa już produkcja, gra League of Legends.