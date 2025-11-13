placeholder
Fallout 2. sezon - zwiastun i data premiery. Szpon śmierci, Legion Cezara... co za widowisko!

Fallout wraca. Prime Video właśnie opublikowało oficjalny zwiastun 2. sezonu wraz z datą premiery. Roi się w nim do nawiązań z gier!
Paulina Guz
Paulina Guz
Kiedy premiera 2. sezonu Fallouta? Serial wróci już 17 grudnia 2025 roku. Prime Video właśnie opublikowało oficjalny zwiastun kontynuacji. Już kilka sekund po publikacji fani wyłapują coraz więcej easter-eggów dla fanów uniwersum, w szczególności związanych z grą Fallout: New Vegas. Wygląda na to, że możemy spodziewać się między innymi legendarnego Szpona śmierci, Mr. House'a i Legionu Cezara! 

Fallout - oficjalny zwiastun 2. sezonu 

Fallout - perełka Prime Video

Fallout to serial Prime Video na podstawie serii gier komputerowych. 1. sezon osiągnął ogromny sukces i platforma streamingowa błyskawicznie dała zielone światło na kontynuację, która pojawi się już 17 grudnia. Tym razem akcja przeniesie się do nowej lokalizacji, czyli ekscytującego świata New Vegas. Tak jak wspomniałam powyżej, możemy spodziewać się Szpona śmierci, Mr. House'a i Legionu Cezara, ale także wielu innych elementów postapokaliptycznego uniwersum: grupy Królów, którzy w serialu najwyraźniej będą ghulami, kilku głośnych kasyn, w tym Lucky 38, a także systemu celowania V.A.T.S. Wygląda na to, że twórcy wciąż czerpią garściami z materiału źródłowego, tworząc nową historię. 

Fallout - imponująca figurka 

Wydawnictwo Dark Horse nawiązało współpracę z Amazon MGM Studios i zapowiedziało figurkę inspirowaną serialową adaptacją Fallouta. Przedstawia ona robota Mr. Handy, który pojawił się w jednym z odcinków produkcji.

Źródło: Prime Video

