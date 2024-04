Fallout 4 z wyczekiwaną aktualizacją na PS5 i Xbox Series X|S. Poznaliśmy datę premiery

fot. Bethesda

Reklama

Darmowa aktualizacja gry Fallout 4 staje się faktem. Tytuł, który zadebiutował na poprzedniej generacji konsol i PC w 2015 roku, po 9 latach dostanie aktualizację usprawniającą rozgrywkę na wszystkich współczesnych platformach - PS5, Xboksie Series X|S oraz pecetach. Bethesda długo zwlekała z ujawnieniem daty premiery, ale w końcu ją podała - pojawi się ona już 25 kwietnia.

Posiadacze PlayStation 5 i Xboksa Series X|S będą mieli do wyboru dwa tryby wyświetlania obrazu stawiające na jakość lub wydajność, a także poprawki stabilności i płynności. "Grajcie nawet w 60 fps i w wyższej rozdzielczości!" - oznajmia oficjalny komunikat wydawcy.

Na pewne zmiany i nowości mogą liczyć także także gracze na starszej generacji konsol oraz PC. Tutaj jednak nie należy spodziewać się tak wiele. Na PC (Steam, Microsoft Store i GOG) pojawią się poprawki stabilności i błędów, a także wsparcie dla szerokich i ultraszerokich monitorów. Do tego w chińskiej i japońskiej wersji językowej wyeliminowane zostaną problemy z logowaniem przez Bethesda.net, co ma umożliwić dostęp do modów.

Bezpłatna aktualizacja na PlayStation 4 i Xbox One wprowadzi zaś poprawki stabilności, logowania oraz zadań.

Gracze na PlayStation 4 i Xbox One również otrzymają bezpłatną aktualizację, z poprawkami stabilności, logowania i zadań.

Tymczasem z pewnością apetyt na grę podsyci serialowa ekranizacja, którą recenzował dla Was Dawid Muszyński.