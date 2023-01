Shrek w Fallout 4. Słynny ogr przemierza postapokaliptyczne USA w fanowskim wideo

fot. youtube.com / eli_handle_b.wav

Joel i Ellie z serialu The Last of Us to nie jedyni bohaterowie, jacy w styczniu 2023 roku zaczęli przemierzać postapokaliptyczne Stany Zjednoczone. Na taką wędrówkę wybrał się również Shrek, najsłynniejszy ogr popkultury, w fanowskim wideo z gry Fallout 4, które pojawiło się na kanale "eli_handle_b.wav".

Autor tego nietypowego materiału zdecydował się na wklejenie Shreka do pewnych fragmentów z produkcji Bethesdy. Chociaż w teorii brzmi to jak wyjątkowo szalone połączenie, które nie ma prawa się udać, to w praktyce wypada to zaskakująco dobrze i zabawnie. Zielony ogr idealnie wpasował się w zaprezentowane w wideo sceny, takie jak na przykład rozmowa z Prestonem Garveyem o osadach, które ciągle potrzebują pomocy czy prezentacja Power Armora. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że gra Fallout 4 jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze zestawów wirtualnej rzeczywistości mogą również sięgnąć po wersję VR.