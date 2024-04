Fallout - co jest najtrudniejsze przy adaptowaniu słynnej gry? Scenarzyści wyjaśniają

fot. Amazon Prime Video

Już niedługo zadebiutuje adaptacja gry Fallout na platformie Prime Video. Ponieważ jest to jeden z najbardziej ekspansywnych uniwersów na rynku, zadanie zredukowania tego świata do ośmioodcinkowego serialu telewizyjnego jest z pewnością trudne. Potwierdzili to scenarzyści produkcji, Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner. W rozmowie z portalem ComicBook.com wyjaśnili, że materiału źródłowego było zbyt dużo, aby móc go umieścić do serialu w całości. Niemniej jednak nie zabraknie odniesień do znanej serii.

- Mieliśmy wspaniałą grupę scenarzystów oraz niesamowity zespół na planie. Każdy fragment kadru jest wypełniony różnymi rzeczami. Ale wciąż mamy wrażenie, jakbyśmy ledwo zarysowali powierzchnię świata Fallouta w pierwszym sezonie. Mamy jednak nadzieję, że będzie to niezapomniane.

Fallout - fabuła, premiera

Serial oparty na znanej grze wideo, której akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej Ameryce. 200 lat po apokalipsie, mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie - i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, dziwnego i bardzo brutalnego świata, który na nich czeka.

Fallout - wszystkie osiem odcinków trafi na platformę Amazon Prime Video już 12 kwietnia.