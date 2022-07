Fallout - którą część gry zaadaptuje serial? Zdjęcie z planu daje wskazówkę

fot. Bethesda

Fallout będzie serialem na podstawie popularnej serii gier cRPG stworzonej przez Interplay Entertainment, która obecnie znajduje się w rękach Bethesdy. To postapokaliptyczne przygody, przedstawiające alternatywną historię i zabierające graczy w podróż przez USA po wojnie nuklearnej. Osoby, które ocalały ukrywają się w schronach nazywanych Kryptami.

W głównych rolach serialu tworzonego przez Amazona zobaczymy Ellę Purnell (Armia umarłych) i Waltona Gogginsa. W stałej obsadzie znaleźli się również Kyle MacLachlan, Aaron Moten oraz Xelia Mendes-Jones. Funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych pełnią Geneva Robertson-Dworet (Kapitan Marvel) oraz Graham Wagner (Dolina Krzemowa). Za kamerą pilotowego odcinka stanie Jonathan Nolan.

Szczegóły fabuły nowej produkcji platformy Amazon Prime Video nie są znane. Nie wiadomo na podstawie, której gry powstaje projekt. Ale najnowsza fotografia z planu, który jest przygotowywany do rozpoczęcia zdjęć, daje pewną wskazówkę. Można dostrzec na niej supermarket Super Duper Mart, który po raz pierwszy pojawił się w Fallout 3, a następnie powrócił w kolejnej części gry. Natomiast wersja sklepu, który widać na zdjęciu, bardziej przypomina tę z trzeciej odsłony. To może oznaczać, że właśnie ta część będzie źródłem inspiracji dla historii w serialu lub okaże się, że będzie to tylko easter egg dla fanów. Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się plan zdjęciowy.

https://twitter.com/FilmsFallout/status/1548302024831221763

https://twitter.com/FilmsFallout/status/1548792615281328129

Zdjęcia do Fallout mają ruszyć jeszcze w 2022 roku. Data premiery serialu nie została podana.