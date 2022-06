Fallout - Kyle MacLachlan dołącza do obsady serialu Amazona

fot. materiały prasowe

Serwis Deadline ujawnił, że do obsady serialu Fallout tworzonego przez Amazona dołączył Kyle MacLachlan znany między innymi z serialu Twin Peaks czy filmowej Diuny z 1984 roku. Oprócz tego na ekranie pojawią się także Aaron Moten oraz Xelia Mendes-Jones. Wszyscy opisani są jako "series regulars", co oznacza, że nie będą to jedynie role epizodyczne, ale jak na razie niestety nie ogłoszono, w kogo dokładnie się wcielą. Warto również przypomnieć, że już wcześniej zdradzono, że w serialu zobaczymy między innymi Ellę Purnell i Waltona Gogginsa.

Fallout będzie serialem na podstawie popularnej serii gier RPG stworzonej przez Interplay Entertainment, a obecnie znajdującej się w rękach Bethesdy. To postapokaliptyczne przygody, przedstawiające alternatywną historię i zabierające graczy w podróż przez Stany Zjednoczone po katastrofie nuklearnej. Produkcja serialu ma ruszyć jeszcze w tym roku. Rolę showrunnerów i producentów wykonawczych pełnią Geneva Robertson-Dworet oraz Graham Wagner.