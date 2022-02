Twórcy This War of Mine pomogą ofiarom wojny na Ukrainie

fot. 11bit Studios

Polski zespół 11bit Studios zapowiedział akcję, w ramach której całe dochody zebrane przez najbliższych siedem dni ze sprzedaży ich produkcji, This War of Mine, a także wszystkich dodatków do niej, zostaną przekazane na specjalny fundusz, a następnie trafią do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, by pomóc osobom poszkodowanym w trakcie wojny na Ukrainie.

Warto przypomnieć, że samo This War of Mine skupia się na interesującej i rzadko poruszanej tematyce, pokazując wojnę z perspektywy nie żołnierzy, a cywilów, którzy starają się przetrwać w nowej rzeczywistości.

Niech to przesłanie współbrzmi ze wszystkim, co wiesz o tej wojnie i tym, jak wojna zabija ludzi, niszczy ich życia i domy. Pozwól nam - graczom i deweloperom stającym ramię w ramię - zrobić wszystko co w naszej mocy, aby wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie.

https://twitter.com/11bitstudios/status/1496905101583261701

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.