Drugi sezon Fallouta wystartuje chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, więc podczas promocji postanowiono przygotować krótki teaser związany ze świątecznym klimatem. Twórcy bawią się formą i konceptem, chcąc wpisać promocję w świąteczne przygotowania.

Fallout - teaser 2. sezonu

Zobaczcie i oceńcie sami!

Fallout - opis fabuły 2. sezonu

Fabuła nowych odcinków rozpoczyna się tuż po spektakularnym finale 1. sezonu i zabiera widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas. Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner powracają jako główni showrunnerzy serialu, więc nadzorowali wszystkie prace i podejmowali decyzje odnośnie tego, jak to będzie wyglądać. Do obsady drugiej serii dołączyli m.in. Macaulay Culkin oraz Kumail Nanjani.

Fallout - plakat 2. sezonu

Przypomnijmy, że premiera odbędzie się 17 grudnia, ale w odróżnieniu od pierwszego sezonu, każdy nowy odcinek będzie pojawiać się co tydzień w platformie streamingowej Amazon Prime Video. Premierowa seria została w całości udostępniona w dzień startu emisji.