Family Guy - uśmiercono kultową postać. 26 lat po debiucie w serialu

W 23. sezonie serialu Family Guy widzowie po raz ostatni zobaczyli kultowego Kurczaka Erniego. Tym razem nie został pobity przez Petera, ale brutalnie zabity przez Meg. Producent wykonawczy serialu, Alec Sulkin, w rozmowie z TVLine potwierdził, że to pożegnanie z Erniem i więcej kurczaka już nie zobaczymy. Powodem są właśnie jego pełne epickiego rozmachu walki z Peterem.

Family Guy bez Kurczaka Erniego

Tak wyjaśnił producent decyzję o uśmierceniu postaci po 26 latach od debiutu:

- Czuję, że mieliśmy tak wiele wspaniałych scen walki Kurczaka z Peterem, że coraz trudniej było przebić poprzednią. To zawsze było wielkie wyzwanie dla ekipy i chyba wyciągnęliśmy już wszystko, co najlepsze, z tej postaci.

Richard Appel dodał, że walka Petera z Homerem z Simpsonów, inspirowana pojedynkami z Kurczakiem Erniem, była ich zdaniem najwyższym szczytem jakościowym, jaki mogli osiągnąć w ramach tego konceptu. Dlatego uznali, że po czymś takim trudno w ogóle wymyślić coś nowego.

Serial Family Guy jest dostępny w Polsce na Disney+.