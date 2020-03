Fani wiedzą lepiej. Castingi, które przewidziano i które mogą się spełnić

Od zawsze fani uwielbiają zabawę w typowanie castingów do nadchodzących produkcji. Każdy ma swoich ulubieńców lub upodobania, które determinują selekcję aktora odgrywającego daną rolę. Na pewno nie brak widzów gotowych obrazić się, że nie wybrano do roli danego aktora, który być może rzeczywiście do niej pasował, ale niekoniecznie produkcję było stać na spełnienie jego finansowych wymagań. Dlatego należy do tej zabawy podchodzić z dużym dystansem, bo potem rozczarowanie może psuć odbiór finalnego produktu. Są jednak sytuacje, kiedy marzenia fanów realizują się przez twórców i aktorów, którzy nie są głusi na wołania fanów.

Niedawno media doniosły choćby o pojawieniu się Rosario Dawson w 2. sezonie serialu The Mandalorian, gdzie ma wcielić się w Ahsokę Tano. Dokonało się zatem to, co fani Gwiezdnych Wojen przedstawiali w różnych memach, grafikach i szkicach koncepcyjnych od długiego czasu - aktorka znana z serialu Daredevil przedstawi w wersji aktorskiej popularną postać z uniwersum. Takich sytuacji mieliśmy w ostatnim czasie więcej w świecie filmu i seriali, a wciąż jest też dużo fancastingów, które mogą się jeszcze spełnić. Zobaczcie:

Fancastingi, które się spełniły

Joe Manganiello (Deathstroke) - po udziale aktora w serialu Czysta krew, wielu fanów DC błagała Warner Bros., aby właśnie tego aktora obsadzić jako Deathstroke'a na dużym ekranie. Tak też się stało.

Fancastingi, które wciąż mogą się spełnić

Ricky Whittle (Green Lantern) - aktora poznali widzowie szerzej po roli w serialu The 100, potem też w American Gods. To zainspirowało wielu do tego, aby obsadzić go jako Zieloną Latarnię. W planach wciąż jest film i serial, zatem sporo szans na pojawienie się Johna Stewarta.