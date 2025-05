Filmy kręcone poza USA to zagrożenie dla kraju. Trump "ratuje" Hollywood planem podatku

Źródło: Marvel

Donald Trump zaskoczył wszystkich i prawdopodobnie przy okazji rozgniewał możnych branży filmowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał na portalu społecznościowym Truth Social, na którym regularnie publikuje posty, że produkcje kręcone poza USA to "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

Donald Trump kontra Hollywood

– Branża filmowa umiera bardzo szybką śmiercią. Inne kraje oferują różnego rodzaju zachęty, aby odciągnąć naszych filmowców i studia od Stanów Zjednoczonych. Hollywood i inne rejony w USA są niszczone. To uzgodnione działanie innych krajów, więc tym samym jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tak to działa, jako dodatek do przesłań i propagandy. Dlatego autoryzuję Departament Handlu oraz Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych, aby natychmiast rozpoczęły proces nałożenia 100% cła na wszystkie filmy, które są dystrybuowane w naszym kraju, a wyprodukowane poza granicami USA.

Później, w rozmowie z dziennikarzami, dodał, że jego zdaniem inne kraje kradną Stanom Zjednoczonym możliwość robienia filmów.

– W ostatnim tygodniu robiłem duży research i wyszło z tego, że kręcimy u nas bardzo niewiele filmów. Hollywood jest niszczone. Masz bardzo niekompetentnego gubernatora, który na to pozwolił, więc nie winię tylko innych krajów, ale wiele z nich ukradło nasz przemysł filmowy.

Prezydent USA nie rozwinął tematu i nie powiedział, jak dokładnie miałyby działać proponowane cła. Większość filmów amerykańskich jest kręcona w Europie (Wielka Brytania, Węgry) czy Australii. Wszystko ze względu na to, że te kraje oferują różne zachęty, które pozwalają zredukować koszty. Mówimy o największych hollywoodzkich produkcjach, jak obecnie kręcony w Londynie Avengers: Doomsday.

Na słowa Trumpa nie zareagował Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, który – według Trumpa – pozwolił zniszczyć Hollywood. Jednak jego biuro udzieliło komentarza w sprawie proponowanego cła na filmy. Przedstawiciele mówią wprost: "wierzymy, że nie ma on mocy sprawczej, by nakładać cła". Na razie jednak nie są znane konkretne szczegóły – ani czy rzeczywiście prawnie nie można tego zrobić, ani, jeśli można, jak miałoby to działać.